İtalyan ekibin internet sitesinde yer alan açıklamada, Bodo Glimt takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2016 yılından bu yana Bodo Glimt'in kadrosunda yer alan Norveçli oyuncu, 118 maçta 35 gol attı.

Hauge'ın yeni takımında 15 numaralı formayı giyeceği belirtildi.