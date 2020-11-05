Milan Lille maçı ne zaman? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa Ligi'nde ilk iki maç sonucunda 6 puanla lider konumunda bulunan Milan, 4 puanla ikinci sıradaki yerini koruyan Lille'i konuk ediyor. İtalyan kaynaklardan alınan bilgiye göre Milan'da Hakan Çalhanoğlu maça yedek olarak başlayacak. Lille'de ise Yusuf Yazıcı ile Burak Yılmaz 11'de başlaması bekleniyor.

Peki Milan Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte İşte Muhtemel 11'ler

MILAN LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milan Lille maçı 5 Kasım Perşembe günü yani bu akşam TSİ saat 23:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Milan (4-2-3-1): G.Gonnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessie, Tonali, Castillejo, Diaz, Krunic, Ibrahimovic

Lille (4-4-2): Maignan; Celic, Fonte, Botman, Reinildo, Ikone, Sanches, André, Bamba, Yazici, Yilmaz