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Milan - Lazio: 2-0 (MAÇ SONUCU)

İtalya Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolundaki kritik maçta Milan, evinde Lazio'yu 2-0 mağlup etti. Milano ekibine üç puanı getiren golleri Ismael Bennacer ile Theo Hernandez kaydetti.

Giriş: 06.05.2023 - 18:52 | Güncelleme: ABONE OL
Milan - Lazio: 2-0 (MAÇ SONUCU)
AA

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında Milan, Lazio'yu 2-0 yendi.

Haftanın açılış maçında, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için ligi ilk 4'te tamamlama hedefindeki iki takım, San Siro Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Milan, 17. dakikada Ismael Bennacer ve 29. dakikada Theo Hernandez’in attığı gollerle Lazio'yu 2-0 mağlup etti ve 3 puan aldı.

Lazio karşısında kritik bir galibiyet alan Milan puanını 61’e çıkarttı. Milan, ligde 7 maçtır yenilmiyor. 64 puanla 2. sırada yer alan Lazio ise ligde son 4 haftada 3 yenilgi ve 1 galibiyet aldı.

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