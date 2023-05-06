Haftanın açılış maçında, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için ligi ilk 4'te tamamlama hedefindeki iki takım, San Siro Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Lazio karşısında kritik bir galibiyet alan Milan puanını 61’e çıkarttı. Milan, ligde 7 maçtır yenilmiyor. 64 puanla 2. sırada yer alan Lazio ise ligde son 4 haftada 3 yenilgi ve 1 galibiyet aldı.

Ev sahibi Milan, 17. dakikada Ismael Bennacer ve 29. dakikada Theo Hernandez’in attığı gollerle Lazio'yu 2-0 mağlup etti ve 3 puan aldı.