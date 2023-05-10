8' Dzeko, 11' Mkhitaryan
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile Inter, yarı final ilk maçında kozlarını paylaşıyor.
Milano kentinin iki güçlü ekibi de derbiden galibiyetle ayrılıp rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor.
STAT: San Siro
HAKEM: Gil Manzano (İspanya)
SAAT: 22.00
YAYIN: TV8
Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Krunic, Tonali, Brahim, Bennacer, Saelemaekers, Giroud.
Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Dzeko.
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YARI FİNALE NASIL GELDİLER?
İlk tur grubunu 2. sırada tamamlayarak son 16'ya kalan Milan, bu turda da Tottenham'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.
Kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde ise Napoli'yi saf dışı bırakıp yarı finale adını yazdırdı.
Inter ise ilk tur grubunu Bayern Münih'in arkasında ikinci sırada noktalayıp son 16 biletini aldı. Son 16'da Porto'yu saf dışı bırakan Inter, çeyrek finalde ise bir başka Portekiz temsilcisi Benfica'yı eleyip yarı finale yükseldi.
RÖVANŞ 16 MAYIS'TA
Milan-Inter eşleşmesinin rövanş mücadelesi 16 Mayıs Salı günü oynanacak. Giuseppe Meazza Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Inter ev sahipliği yapacak.