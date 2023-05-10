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Milan-Inter maçı CANLI YAYIN

Milan-Inter maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı Milano derbisiyle devam ediyor. İtalyan devleri Milan ile Inter, final yolundaki ilk randevuda karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakip, derbiden galip ayrılıp final için avantaj yakalamak istiyor. Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de yer alıyor. Milan Inter maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 10.05.2023 - 20:59 | Güncelleme: ABONE OL
Milan-Inter maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM

8' Dzeko, 11' Mkhitaryan

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile Inter, yarı final ilk maçında kozlarını paylaşıyor.

Milano kentinin iki güçlü ekibi de derbiden galibiyetle ayrılıp rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor.

STAT: San Siro
HAKEM: Gil Manzano (İspanya)
SAAT: 22.00
YAYIN: TV8

Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Krunic, Tonali, Brahim, Bennacer, Saelemaekers, Giroud.

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Dzeko.

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YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

İlk tur grubunu 2. sırada tamamlayarak son 16'ya kalan Milan, bu turda da Tottenham'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde ise Napoli'yi saf dışı bırakıp yarı finale adını yazdırdı.

Inter ise ilk tur grubunu Bayern Münih'in arkasında ikinci sırada noktalayıp son 16 biletini aldı. Son 16'da Porto'yu saf dışı bırakan Inter, çeyrek finalde ise bir başka Portekiz temsilcisi Benfica'yı eleyip yarı finale yükseldi.

RÖVANŞ 16 MAYIS'TA

Milan-Inter eşleşmesinin rövanş mücadelesi 16 Mayıs Salı günü oynanacak. Giuseppe Meazza Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Inter ev sahipliği yapacak.

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