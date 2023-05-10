Milano kentinin iki güçlü ekibi de derbiden galibiyetle ayrılıp rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor.

Inter ise ilk tur grubunu Bayern Münih'in arkasında ikinci sırada noktalayıp son 16 biletini aldı. Son 16'da Porto'yu saf dışı bırakan Inter, çeyrek finalde ise bir başka Portekiz temsilcisi Benfica'yı eleyip yarı finale yükseldi.

İlk tur grubunu 2. sırada tamamlayarak son 16'ya kalan Milan, bu turda da Tottenham'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.