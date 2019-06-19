Milan'da geçen ayın sonunda görevinden ayrılan teknik direktör Gennaro Gattuso'nun yerine gelen isim belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 51 yaşındaki İtalyan teknik adam Marco Giampaolo ile 2+1 bir yıllık sözleşme imzalandı.

Son 3 sezondur Sampdoria'yı çalıştıran Giampaolo, 2004'te başladığı kariyerinde Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese ve Empoli kulüplerinde de görev yaptı.