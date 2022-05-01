İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında lider Milan, Fiorentina'yı 1-0 yendi.
Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada ligde şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile orta sıralardaki Fiorentina'yla karşılaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 82. dakikada Rafael Leao attı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin etti ve Milan, Fiorentina'yı 1-0 yenerek şampiyonluk için kalan haftalarda kritik bir galibiyet elde etmiş oldu.
Milan, bu galibiyetle puanını 77'ye çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Milan, henüz bu hafta maçını oynamayan en yakın takipçisi Inter ile puan farkını da maç fazlasıyla 5'e çıkarmış oldu.
Bugünkü maçla Milan'ın yenilmezlik serisi de 13 maça çıktı.
Konuk Fiorentina ise 56 puanla 7. sırada kalırken, ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.
JUVENTUS, VENEZIA'YI BONUCCI GOLLERİYLE YENDİ
Ligi gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir noktada tamamlamak isteyen Juventus da ligin son sırasındaki Venezia’yı konuk etti.
Siyah-beyazlı takım, Venezia'yı 7. ve 76. dakikada Leonardo Bonucci’nin attığı gollerle 2-1 yendi. Konuk ekibin tek golünü ise 71. dakikada Mattia Aramu attı.
Venezia'yı 2-1 mağlup eden Juventus, puanını 69'a yükseltti ve 4. basamaktaki yerini korudu.
Venezia ise ligdeki 22. yenilgisini aldı.
Ligin 35. haftasında bugün oynanan diğer maçta, Torino, Empoli'yi deplasmanda 3-1 yendi.
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