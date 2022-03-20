Milan'dan altın değerinde galibiyet

Serie A'da Milan, Cagliari'ye konuk oldu.

Haftaya lider giren kırmızı-siyahlı ekip, Inter'in puan kaybıyla yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi ve Cagliari'yi 1-0 mağlup etti.

Stefano Pioli'nin öğrencilerine zaferi getiren golü 59. dakikada Bennacer kaydetti.

Puanını 66'ya yükseten Milan, 63 puanlı en yakın takipçisi Napoli'nin önünde son 8 haftaya zirvede girdi.

25 puanda kalan ev sahibi ise düşme hattının maç fazlasıyla bir basamak üstünde, 17. sırada konumlandı.

Lider Milan, gelecek hafta San Siro'da Bologna ile karşılaşacak.