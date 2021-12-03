Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen ve Genoa karşısında sakatlanan Simon Kjaer'in durumu belli oldu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Kjaer, dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle

en az 6 ay sahalardan uzak kalacak ve sezonu büyük ölçüde kapattı.

Haberde; Danimarkalı savunma oyuncusunun ameliyat olacağı belirtildi.

Milan'da bu sezon 14 maça çıkan Kjaer'in Serie A ekibiyle 2024'e dek sözleşmesi bulunuyor.