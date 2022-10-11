Chelsea, Milan'ı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin 18. dakikasında Tomori, Mount'a yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gördü ve Chelsea penaltı kazandı. Topun başına geçen Jorginho hata yapmayarak skoru 1-0'a getirdi.

Dakikalar 34'ü gösterirken Aubameyang sahne aldı ve Mount'un pasında yakın köşeye yaptığı plase ile farkı 2'ye çıkardı. İlk 45 dakikada başka gol olmadı.

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Kalan dakikalarda gol olmayınca Chelsea maçı kazandı ve bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükselterek liderliğe tırmandı. Milan ise 4 puanda kaldı ve grubun son sırasına geriledi.