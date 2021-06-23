Serie A devi Milan, geçen sezon Lille'de şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

Tuttomercato'da yer alan habere göre; geçen sezon Fransa'da 38 maçta 16 gol atarak Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan tecrübeli futbolcu, Milano ekibinin radarında. Ibrahimovic'e alternatif arayan kırmızı-siyahlı ekip Burak Yılmaz'la ileri ucu güçlendirmek istiyor.