Milan, Atalanta'ya son dakikada mağlup oldu!
İtalya Serie A'nın 15. haftasında Atalanta evinde Milan'ı 3-2 mağlup etti
İtalya Serie A'nın Atalanta evinde Milan'ı konuk etti. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçı Atalanta 3-2 kazanırken goller; 38 ve 55. dakikalarda Ademola Lookman, 90+5'te ise Luis Muriel'den geldi.
Konuk ekip Milan'ın gollerini ise 45+3'te Olivier Giroud ve 80. dakikada Luka Jovic kaydetti. Milan'da 90+3'te Davide Calabria kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Atalanta puanını 23'e yükseltirken, Milan 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Atalanta evinde Salernitana'yı konuk ederken, Milan sahasında Monza'yı ağırlayacak.