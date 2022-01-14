Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip, 17. dakikada Leo Ostigard'ın golüyle öne geçti: 0-1.
Ev sahibi takım, 74. dakikada Olivier Giroud ile beraberlik golünü buldu ve maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanarak uzatma devrelerine geçildi.
Uzatma devrelerinde Milan, 102. dakikada Rafael Leao ve 112. dakikada da Alexis Saelemaekers ile goller bularak maçı 3-1 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Son 16 turunda bugün oynanan diğer maçta Napoli, Fiorentina'yı konuk etti. Normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada uzatma devrelerine gidildi.
Uzatma devrelerinde rakibine karşı 3 gol daha bulan Fiorentina sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmada Napoli'nin gollerini 44. dakikada Dries Mertens ve 90+5. dakikada Andrea Petagna atarken, konuk Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri ise 41. dakikada Dusan Vlahovic, 57. dakikada Cristiano Biraghi, 105+1. dakikada Lorenzo Venuti, 108. dakikada Krzysztof Piatek, 119. dakikada Youssef Maleh kaydetti.
Gollü geçen mücadelede sarı ve kırmızı kartlar da eksik olmazken, Napoli müsabakayı 9 kişi, Fiorentina da 10 kişi tamamladı.
Kupada önceki gün oynanan bir diğer son 16 turu mücadelesinde Atalanta, Venezia'yı 2-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.
Son 16 turunda gelecek hafta oynanacak diğer maçlar ise şöyle:
Lazio-Udinese, Juventus-Sampdoria, Sassuolo-Cagliari, Inter-Empoli ve Roma-Lecce.
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