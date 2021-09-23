Milano'daki San Siro Stadı'nda şampiyonluk adaylarından Milan ile ligin yeni ekiplerinden Venezia karşılaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında ev sahibi takım, 68. dakikada Brahim Diaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Kırmızı-siyahlı takım, 82. dakikada Theo Hernandez ile farkı 2'ye çıkarttı.

Mücadelede başka gol olmayınca Milan, Venezia'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek, 3 puan aldı. Bu sonuçla Milan, puanını 13'e yükselterek, aynı puanlı lider Inter'in averajla gerisinde 2. basamakta yer aldı.

Venezia ise bu sezon 5. maçında 4. yenilgisini yaşadı.

Ligin 5. haftası, yarın oynanacak 3 maçla tamamlanacak.