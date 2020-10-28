Mil-Diyanet Sen'den Mevlid Kandili mesajı

AA

Avcı, yazılı açıklamasında, Hz. Muhammed'in Allah'ın kelamını örnek hayatıyla beyan ettiğini belirtti.

Hz. Muhammed'in kalpleri ve gönülleri birleştirerek kardeşliği, dostluğu ve arkadaşlığı tesis ettiğini ifade eden Avcı, "Bugün, tüm insanlık Hz. Peygamber'in örneklik ve rehberliğine her zamankinden daha çok muhtaçtır. O'nun rehberliğini insanlığa tanıtacak olanlar Müslümanlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Peygamberin çocuklar arasında cinsiyet ayırımı yapmadan eşit ve adaletli davrandığını, her birinin arkadaşlığını, dostluğunu, güvenini kazanmayı esas aldığını aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"Tüm din kardeşlerimin Mevlidi Nebi Haftası ve Mevlid Kandili'ni en kalbi duygularımla kutluyor, açlık ve susuzluğun pençesinde kıvranan, savaşların ve silahların ortasında hayatta kalma mücadelesi veren çocuklarımızın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."