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Haberler Dünya Mikrofonu unuttu: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den şaşırtan küfür

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern mikrofon açıkken küfretti, özür dilemek zorunda kaldı

Sakinliğiyle bilinen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in, rakip bir siyasetçiye yönelik kullandığı küfürlü ifadeler açık mikrofona yansıdı. Ardern olay sonrası özür diledi.

Giriş: 13.12.2022 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
Mikrofonu unuttu: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den şaşırtan küfür
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern küfretti
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Beş yıldır başbakanlık görevini yürüten ve 2023'te zorlu bir seçim kampanyasıyla karşı karşıya olduğu düşünülen Başbakan Ardern'in küfürlü ifadeleri, ACT Partisi Lideri David Seymour'un parlamentoda hükümetin siciliyle ilgili sorular sormasının ardından geldi.

Yardımcısı Grant Robertson'un yanına oturduktan sonra Seymour'a hitaben "O çok kibirli bir p..t" ifadelerini kullanan Ardern'in sözleri Parlamento TV'de duyuldu.

Söz konusu ifadeler, Meclis Başkanı Adrian Rurawhe'nin konuşma yaptığı esnada Ardern'in önündeki masa mikrofonuna yansıdı.

Ardern'in ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu ifadeler için Seymour'dan özür dilendi.

Seymour ise ifadeler karşısında şoke olduğunu belirterek "Jacinda'yı şahsen 11 yıldır tanıyorum, (ifadeler) karakterine çok aykırı." dedi.

Ardern'in siyasi becerilerine hayran olduğunu söyleyen Seymour, Ardern'e özür dilediği için teşekkür ederek "Mutlu Noeller" diledi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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