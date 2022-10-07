Mikrofonun açık olduğunu unutan Biden küfür etti

Mikrofonun açık olduğunu unutan Biden küfür etti - Öne Çıkan Haberler

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Gafları ile sık sık gündemde olan ABD Başkanı Joe Biden, bu kez küfür ederken kameralara yakalandı.

KÜFÜR ETTİ Ian Kasırgası'ndan ağır hasar gören Florida'ya giden Biden, burada zarara uğrayan Fort Meyers Beach'e uğradı. Kısa süre basının sorularını yanıtlayan Biden sonrasında arkasını dönerek Fort Meyers Beach Belediye Başkanı Ray Murphy ile sohbet etti. Bu sırada mikrofonların çalıştığını unutan Biden, Murphy'ye küfürlü ve argo bir ifade ile "Kimse Biden'lar ile uğraşamaz" dedi. Bu söze yanıt olarak Murphy'nin şaşırarak güldüğü ve ardından "Evet kesinlikle öyle" yanıtı verdiği görüldü.

ABD BAŞKANI BIDEN'IN GAFLARI ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikle Ağustos ayında hayatını kaybeden bir senatörü aramış ve "O nerede?" demişti. Bu yılın başında gerçekleştirdiği bir konuşmasının ardından ise boşlukla tokalaşmıştı. Biden ABD Başkanı olmasından sonra da sık sık Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten 'Başkan Harris' olarak söz etmişti.

IAN KASIRGASI ABD'nin son dönemde gördüğü en büyük kasırgalardan olan Ian Kasırgası, 75'i Florida'da olmak üzere en az 84 kişinin ölümüne yol açmıştı. Florida'da 2,6 milyon kişi elektriksiz kalmış, birçok insan kasırganın üzerinden günler geçmesine karşın yiyecek ve su bulamamaktan şikayet etmişti. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.