Mikrodalgada bunları sakın ısıtmayın! Bilim insanları bile korktuğunu söylüyor!

DOĞURGANLIK DAHİL BÜTÜN SİSTEMİ BOZMA POTANSİYALİNE SAHİP

New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi profesörü Leonardo Trasande "Plastikler vücudun savunma sistemini bir kez geçtikten sonra hormonları bozuyor" ifadelerini kullandı.

Bu kimyasalların cinsel gelişimden doğurganlığa kadar birçok şeyi bozma potansiyeli olabileceği ön görülüyor. Hussian, özellikle bebeklerin biberon aracılığı ile insanlardan daha çok risk altında olduğunu söyledi.

Kaynak: Mashable