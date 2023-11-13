Mikrodalga fırınlar yiyeceklerdeki su molekküllerinin titreşmesine neden olarak yiyecekleri pişiren ısıyı üretir. Bu nedenle taze sebze gibi su içeriği yüksek besinler diğer yiyeceklere göre daha hızlı pişer. Mikrodalga tarafından gönderilen enerji ısıya dönüşür.