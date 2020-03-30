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Mikrobiyoloji uzmanlarından koronavirüsle ilgili bilgilendirme için yeni internet sitesi

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği tarafından, Kovid-19 pandemisine yönelik süreci daha dinamik bir şekilde yönetmek ve toplumu bilgilendirmek üzere "www.klimudkoronavirus.org" adresli yeni bir internet sitesi hazırlandığı bildirildi

30.03.2020 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
Mikrobiyoloji uzmanlarından koronavirüsle ilgili bilgilendirme için yeni internet sitesi
AA

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğince (KLİMUD),yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede doğru bilgilendirme yapılması amacıyla "www.klimudkoronavirus.org" adresli internet sitesi oluşturuldu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yol açtığı salgın hastalıkla mücadelede, bilimsellikten uzak yaklaşımların bilgi kirliliğine neden olduğu belirtildi.

Derneğin, kurumsal internet sitesi dışında, Kovid-19 pandemisine yönelik süreci daha dinamik bir şekilde yönetmek ve toplumu da bilgilendirmek üzere, "www.klimudkoronavirus.org" adresli yeni bir internet sitesi hazırladığı, ayrıca bu sürece yönelik iletişimi sağlamak ve soruları yanıtlamak üzere "klimukoronavirus@gmail.com" adresli yeni bir e-posta hesabı oluşturduğu bildirildi.

 

 

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