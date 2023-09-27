Mikro ve küçük işletmelerin verimliliği Türkiye’nin refah düzeyine sıçrama yaptırır

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TÜRKONFED, Visa ve UNDP ortaklığında, 30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle 2019 yılında başlatılan İşimi Yönetebiliyorum Programı’nda dört yılda yaklaşık 4.200 KOBİ temsilcisine eğitim verildi. “Türkiye KOBİ Görünümü 2022” raporu ile beşinci faaliyet yılına giren program kapsamında KOBİ’lere uygun kapasite geliştirme aktivitelerine arka plan sunulması amaçlanıyor.

İstihdam ve iş yaratma potansiyelleri yüksek, verimlilik düşük

Mikro işletmelerin ve KOBİ’lerin 2010-2022 dönemindeki gelişimlerinin incelendiği rapora göre* istihdam ve iş yaratmada önemli bir rol üstlenen bu işletmeler, iş gücü verimliliğinde ise potansiyellerinin oldukça altında kalıyor. 2010-2022 yılları arasında Türkiye genelindeki 7,7 milyonluk istihdam artışında mikro işletmeler yüzde 33, küçük işletmeler ise yüzde 17’lik paya sahip. 2022 yılına gelindiğinde mikro işletmelerin toplam istihdamdaki payının yüzde 37, küçük işletmelerin yüzde 20 civarında olduğu görülüyor. Rakamlar gösteriyor ki küçük işletmeler toplam istihdam ve istihdam artışında önemli bir paya sahip. Oysa konu iş gücü verimliliğine geldiğinde, büyük işletmelerin ortalama iş gücü verimliliğinin mikro işletmelerin yaklaşık 5,5; küçük işletmelerin ise yaklaşık 2,3 katı olduğu görülüyor. Küçük ve mikro işletmeler ile büyükler arasındaki bu fark istihdam ve yaratılan işlerin verimlilik düzeyinin düşük olduğunu gösteriyor.

Raporda, mikro ve küçük işletmelerin istihdam paylarının yüksek, iş gücü verimliliklerinin düşük olmasının Türkiye’nin ortalama iş gücü verimliliğini ve dolayısıyla ortalama refah düzeyini ciddi biçimde aşağı çektiğine vurgu yapılıyor ve Türkiye’nin refah düzeyinde bir sıçrama gerçekleştirmek için mikro ve küçük işletmelerde verimliliğin artırılmasının gerekliliğine dikkat çekiliyor.

KOBİ’lerin verimliliğini artıracak çözüm önerileri

Raporda, özellikle mikro işletmelerin daha verimli ve rekabetçi olabilmeleri için uygun bir politika çerçevesi ve destekler gerektiği belirtiliyor, teşvik politikalarının gözden geçirilmesi önerisinde bulunuluyor. Bununla birlikte finansman ve teknolojiye erişimlerinin iyileşmesi kadar yönetim kalitelerinin yükselmesi gerektiği de ifade ediliyor. Diğer çözüm önerileri ise profesyonel danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve her düzeyde eğitim kalitesinin yükseltilmesi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez

Yetkin, verimliliği yüksek ve iyi işler yaratan KOBİ’ler hem refah düzeyi yüksek bir orta sınıfın var olmasında hem de gelir dağılımının görece adil olmasında önemli rol oynar. KOBİ’ler için yeni ekosistemler yaratmak ve yatırım ortamını geliştirmek tüm gelişmiş ülkelerde politika oluşturma gündeminin ön sıralarında yer alır. Ekonomimiz ve KOBİ’ler açısından en önemli gündem maddemiz verimlilik olmalıdır. Ülkemizde istihdamın büyük bir bölümünü üstlenen KOBİ’ler’in iş gücü verimliliği potansiyellerinin altındadır. Yeni iş yaratma kapasitesine sahip olan KOBİ’lerin nitelikli ve katma değerli iş yaratma kaslarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin ekonomi ve sosyal politikalarının başarısında en öncelikli alanlar, verimlilik artışının daha yaygın bir biçimde refah yaratmasını sağlayabilmek ve bunun için de KOBİ’lerin verimliliğini artırmak, onları daha rekabetçi kılmaktır.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin

Visa’nın kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin başarısının altında; gerçek bir ihtiyaca odaklanılması, etkinin ölçülmesi ve sahanın yakın takibi yatıyor. Ekonominin belkemiğini oluşturan KOBİ'lerin gelişmek için ihtiyaç duydukları desteği almaları çok önemli. 2019 yılından bu yana güçlü proje ortaklarımızla birlikte yürüttüğümüz İşimi Yönetebiliyorum projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz “Türkiye KOBİ Görünümü 2023” raporu, küçük işletmelerin yüksek potansiyele sahip olmasına rağmen, verimliliğe katkısının büyüklere oranla daha düşük olduğunu gösteriyor. Oysa verimlilik artışının küçük büyük demeden tüm işletmeleri kapsayıcı olması gerekiyor. Küçük işletmelerde potansiyel var ancak desteklenmeleri gerekiyor. Biz de bu desteği sağlamak üzere küçük işletmelere özel bir mentorluk programı hazırladık. Bu işletmelerin en az üçte birinin deprem bölgesinden olmasını hedefledik. Bu doğrultuda işletmelerle bire bir iletişim kuracağımız bir program yürüteceğiz.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton

Daha üretken, sorumlu ve dayanıklı bir KOBİ ekosistemi, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması, refahı ve depremlerin ardından hızlı bir şekilde toparlanabilmesi için elzem. UNDP, KOBİ'lerin küresel rekabet güçlerinin artması için yeşil ve dijital dönüşümlerini hızlandırmalarına destek vermeye devam ediyor. Yeni mentorluk programımız, mikro ve küçük işletmelerin depremlerin yıkıcı etkisinden kurtulmaları, gerçek potansiyellerine ulaşmaları ve başarılı olmaları için çok ihtiyaç duyulan desteği sağlamayı amaçlıyor.

Mentorluk programına başvurmak için: www.isimiyonetebiliyorum.com