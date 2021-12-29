Arsenal Kulübü, Kovid-19 testi pozitif çıkan 39 yaşındaki Arteta'nın izolasyon sürecinin başladığını açıkladı.

Martta da Kovid-19'a yakalanan İspanyol teknik direktörün, 1 Ocak Cumartesi günü Manchester City'yi ağırlayacakları lig karşılaşmasında takımın başında yer alamayacağı ifade edildi.