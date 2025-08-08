Habertürk
        Mike Tyson, İstanbul üzeri Libya'ya gitti - Magazin haberleri

        Mike Tyson, İstanbul üzeri Libya'ya gitti

        Ünlü boksör Mike Tyson, İstanbul İstanbul üzerinden Libya'ya gitti. Tyson, Libya uçağının kalkış saatini beklerken bir süre İstanbul Havalimanı'nda vakit geçirdi

        Giriş: 08.08.2025 - 09:01 Güncelleme: 08.08.2025 - 09:01
        Mike Tyson İstanbul'da aktarma yaptı
        Tüm zamanların en önemli ağır sıklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Tyson, İstanbul İstanbul üzerinden Libya'ya gitti. Ünlü boksör Libya uçağının kalkış saatini beklerken bir süre İstanbul Havalimanı'nda vakit geçirdi.

        Mike Tyson, emekli olmasına rağmen geçtiğimiz yıl kasım ayında YouTuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya gelmişti. Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78 - 74 skorla yenmişti.

        Dünyanın büyük bir heyecanla takip ettiği maçın ardından Jake Paul 40, Mike Tyson ise 20 milyon dolar kazanmıştı.

        MIKE TYSON HAKKINDA

        Michael Gerard Tyson veya bilinen adıyla Mike Tyson, ilk kemerini 20 yıl, 4 ay ve 22 günlükken kazanarak, ağır sıklet ünvanı kazanan en genç boksör olarak rekoru elinde tutmaktadır. ABD'li sporcu 1992'de tecavüzden suçlu bulunarak 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 3 yıl sonra şartlı tahliye edildi. 1995'te serbest bırakıldıktan sonra bir dizi geri dönüş maçına çıktı ve 1996'da WBA ve WBC ünvanlarını yeniden kazanarak Floyd Patterson, Muhammed Ali, Tim Witherspoon, Evander Holyfield ve George Foreman ile birlikte boks tarihinde kaybettikten sonra yeniden ağır sıklet şampiyonu olan erkek boksör oldu.

        Mike Tyson, vahşi ve korkutucu boks stilinin yanı sıra ring içinde ve dışındaki tartışmalı davranışlarıyla da tanınıyor. Tyson, boks kariyerinin dışında televizyon şovları, filmler ve video oyunlarında da rol aldı. 11 Haziran 2005'te Tyson, İrlandalı boksör Kevin McBride'a karşı bir maçta yedinci raunt başlamadan maçı bıraktı.

        #Mike Tyson

