Verdiği kiloların sağlık için olduğunu ifade eden Pompeo, 14 Haziran 2021'de 136 kiloya çıktığı gün kararı verdiğini ve eşine "O gün bugün" dediğini belirtti. Pompeo "Her gün olmayacak şekilde egzersizlere başladım, doğru ve sağlıklı yedim ve kilo vermeye başladım" diyerek süreci açıklarken 6 ayda toplam 40 kilo verdiğini belirtti.Verdiği kiloların sağlık için olduğunu ifade eden Pompeo, 14 Haziran 2021'de 136 kiloya çıktığı gün kararı verdiğini ve eşine "O gün bugün" dediğini belirtti. Pompeo "Her gün olmayacak şekilde egzersizlere başladım, doğru ve sağlıklı yedim ve kilo vermeye başladım" diyerek süreci açıklarken 6 ayda toplam 40 kilo verdiğini belirtti.