Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının güney eyaletlerde yükselmeye devam ettiği ABD'de, Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülke genelinde salgının ilerlemesini yavaşlattıklarını ve vaka artış eğrisinin düzleştiğini söyledi.
Pence'in başkanlığındaki Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü, iki ay aradan sonra ülkedeki salgına ilişkin değerlendirme toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.
Pence, "Güney eyaletlerimizde vaka sayıları arttığı için bugün buradayız. Başkan Trump, Amerikan halkını gördüklerimiz, yaptıklarımız ve iki ay önceye göre ne tür farklılıklar olduğu hakkında bilgilendirmemizi istedi." diye konuştu.
Ülkede Kovid-19 test sayısının toplam 30 milyonu aştığını anlatan Pence, ellerindeki verilere göre ağırlıklı olarak güneyde olmak üzere 16 eyalette vaka sayılarının yükseldiğini söyledi.
Pence, "Genel anlamda salgının ilerlemesini yavaşlattık ve vaka artış eğrisinin düzleştirdik." iddiasında bulundu.
Amerikan halkının arasında ülkenin Kovid-19 konusunda iki ay öncesine döndüklerine yönelik bir kaygı söz konusu olabileceğine değinen Pence, durumun böyle olmadığını iddia etti.
Ancak bağımsız kaynaklar, ABD'ye ilişkin Kovid-19 verilerinin, vakaların bir önceki haftaya göre 32 eyalette arttığını ortaya koyduğunu ifade ediyor.
Florida, Teksas ve Arizona'nın da aralarında bulunduğu 11 eyalette ise vaka sayılarının yüzde 50'den fazla artış gösterdiğini belirten kaynaklar, Connecticut, Indiana, Maryland, Massachusetts, Nebraska, New Hampshire ve Güney Dakota olmak üzere sadece 7 eyalette vaka sayılarında azalma olduğunu vurguluyor.
Pence, güney eyaletlerde vaka artışlarına rağmen henüz federal hükümetten herhangi bir destek talebinde bulunulmadığını ifade etti.
Maske uygulamasına karşı olduğu bilenen Pence, Amerikan halkına maske takma tavsiyesine bulunup bulunmayacağına ilişkin bir soruyu yerel makamların tavsiyelerine uyulması gerektiğini ifade ederek geçiştirmeye çalıştı.
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı bugün 127 bin 106'ya yükselirken vaka sayısı 2 milyon 528 bin 908'e ulaştı.
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