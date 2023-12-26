"OYUNCULUĞU SEVERDİ"



'People'ın aktardığına göre; Karen Nussbaum, ayrıca babası hakkında, "Oyunculuğu severdi ve spot ışıklarını diğer insanların üzerine çevirmeyi de severdi. Adaleti önemseyen üç çocuk yetiştirdi" açıklamasını da yaptı.



Fotoğraflar: Instagram, Facebook