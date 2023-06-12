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Mike Batayeh yaşamını yitirdi

Giriş: 12.06.2023 - 17:32 | Güncelleme: ABONE OL
Mike Batayeh yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
52 yaşında yaşamını yitirdi
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'Breaking Bad'de 'Dennis Markowski' karakterini canlandıran Mike Batayeh, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

HABERTURK.COM

Küresel şöhrete sahip 'Breaking Bad' adlı dizinin yanı sıra 'Everybody Loves Raymond' ve 'Sleeper Cell' gibi yapımlarla adını duyuran ABD'li oyuncu Mike Batayeh, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Mike Batayeh'in yaşamını geçirdiği kalp krizi nedeniyle kabettiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Sevgili kardeşimiz Michael (Mike) Batayeh'in evinde geçirdiği ağır bir kalp krizi sonucu beklenmedik bir şekilde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALMIŞTI

Mike Batayeh, 'Sleep Cell', 'Everybody Loves Reymond', 'Boy Meets World' ve 'It's Always Sunny in Philadelphia' gibi dizilerde de rol almıştı. Batayeh, 'American Dreamz' filminde ise başrolde yer alırken New York'ta birçok kulüpte stand-up gösterisi yapmıştı.

Fotoğraflar: Instagram

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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