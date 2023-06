52 yaşında yaşamını yitirdi

BİRÇOK PROJEDE ROL ALMIŞTI

Mike Batayeh, 'Sleep Cell', 'Everybody Loves Reymond', 'Boy Meets World' ve 'It's Always Sunny in Philadelphia' gibi dizilerde de rol almıştı. Batayeh, 'American Dreamz' filminde ise başrolde yer alırken New York'ta birçok kulüpte stand-up gösterisi yapmıştı.

Fotoğraflar: Instagram