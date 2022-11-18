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Mika Can Raun'a hapis istemi - Magazin haberleri

Mika Can Raun'a hapis istemi

Sosyal medya hesabından 100 lirayı klozete attığı anlara ait görüntüleri paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun hakkındaki soruşturma tamamlandı. Mika Can Raun'un, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi

Giriş: 18.11.2022 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan şüpheli Mikail Can Kurnaz'ın, 21 Ekim tarihinde 100 liralık banknotu göstererek önce önünde bulunan alana bıraktığı, devamında ise elleriyle klozeti gösterdiği ve tekrar eline aldığı 100 liralık banknotu bu kez klozete doğru attığı, ardından da sifona bastığı görülen bir video paylaştığı anlatıldı.

  • Şüpheli Mika Can Raun savunmasında, 100 liralık banknotu tuvalete atmadığını yere bıraktığını, takipçileri ile etkileşim olsun diye böyle bir şey yaptığını, paylaşımlarının suç oluşturmadığını ve 1 saat sonra videoları kaldırdığını söyledi.

  • İddianamede şüpheli Mika Can Raun'un Atatürk'ün manevi varlığına ve devletin egemenlik alameti olan Türk bayrağına yönelik onur kırıcı kastı ile hareket ettiği belirtildi. Mika Can Raun'un 100 liralık banknotu klozete atmakla, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama suçlarını işlediği kaydedildi.

  • Mika Can Raun'un, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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