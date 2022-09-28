Milli sporculardan 5 madalya

Türkiye Tekvando Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre organizasyona, 4 sıklette yapılan müsabakalarla devam edildi.

Milli tekvandocular, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya elde etti.

Kadınlar 57 kiloda Özge Özbey altın madalya kazandı. Kadınlar +73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar gümüş, aynı kiloda Ayselnur Sağlık ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 74 kiloda Cemil Tarık Altıngöz gümüş, aynı kiloda Kadir Şantaş ise bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın üçüncü gününde 4 sıklette müsabakalar yapılacak.