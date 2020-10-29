Mihriban Aliyeva'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

AA

Aliyeva, İnstagram, Twitter ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Türk halkının her Azerbaycanlının kalbinde özel bir yeri olduğunu belirtti.

Azerbaycan ve Türkiye'nin güvenilir ve güçlü dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip olduğunu belirten Aliyeva, "Başarı ve zaferlerimizle ne kadar mutlu olduğunuza şahit oluyoruz. Acımızı nasıl paylaştığınızı görüyoruz. Bütün bunlar Azerbaycan ile Türkiye arasındaki birlik, dostluk ve samimiyetin gücünü göstermektedir. Halklarımızın dostluğu ve kardeşliği sonsuz ve sarsılmaz olsun! Türk halkına sağlık, mutluluk ve barış diliyorum. Yüce Tanrı halklarımızı korusun." ifadelerini kullandı.