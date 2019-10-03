Mıhlama tarifi, nasıl yapılır?

Karadeniz’in eşsiz lezzetlerinden biri olan mıhlama, Karadeniz’ li olmayanların bile ağzını sulandıran bir yemektir. Hele birde tereyağı ve peynir de Trabzon’dan gelirse, tadına doyulmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Mıhlama yapılış olarak oldukça basit ve pratik bir yemek olduğundan, mutfakta çok zaman harcamadan doyurucu bir yemek ortaya çıkarabilirsiniz.

Mıhlama Tarifi Malzemeleri:

2 su bardağı mısır unu

Tereyağı

3 su bardağı su

Yarım kg. telli peynir yoksa eritme peynir ya da yayla peyniri kullanılabilir.

Mıhlama Tarifi Yapılışı: