Mihambo'dan tarihi performans

Tokyo Olimpiyat Stadı'ndaki finalde Mihambo, 7 metrelik atlayışla olimpiyat şampiyonu oldu. 27 yaşındaki sporcu Doha'da düzenlenen 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 1. olmuş, Rio 2016'da da yarışı 4. sırada tamamlamıştı.

ABD'li Brittney Reese ve Nijeryalı Ese Brume 6.97 metrelik atlayış gerçekleştirdi. 5. atlayışında 6.95 metrelik derece yakalayan Reese, en iyi ikinci derecesi 6.90 olan Brume'u geçmeyi başardı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Brume ise bronz madalya elde etti.