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Haberler 2020 Tokyo Olimpiyatları

Mihael Zgank, yarı finalde!

Milli judocumuz Mihael Zgank -90kg çeyrek finalinde Hollandalı rakibi van T END Noel'i yenerek yarı finale yükseldi

28.07.2021 - 09:35 | Güncelleme: ABONE OL
Mihael Zgank, yarı finalde!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, yarı finale yükseldi.

Nippon Budokan'da 90 kiloda yapılan karşılaşmada milli sporcu, çeyrek finalde Hollandalı Noel van T End'i 3 shido ile mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Mihael Zgank, yarı finalde Alman Eduard Trippel ile karşılaşacak. Müsabakalar TSİ 11.00'den itibaren başlayacak.

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