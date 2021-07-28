2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, yarı finale yükseldi.

Nippon Budokan'da 90 kiloda yapılan karşılaşmada milli sporcu, çeyrek finalde Hollandalı Noel van T End'i 3 shido ile mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Mihael Zgank, yarı finalde Alman Eduard Trippel ile karşılaşacak. Müsabakalar TSİ 11.00'den itibaren başlayacak.