2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında H Grubu'nda iddiası kalmayan Slovakya ile Slovenya karşı karşıya geldi.

Mücadelede gol perdesi de erken açıldı. 18. Dakika oynanırken Miha Zajc, Andraz Sporar'ın pasında skoru 1-0'a getiren golü kaydetti ve Slovenya'yı öne geçirdi.