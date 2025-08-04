Miha Zajc Dinamo Zagreb'e transfer oldu!

Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Hırvat orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın yeni takımı açıklandı.

Hırvat ekiplerinden Dinamo Zagreb, 31 yaşındaki deneyimli oyuncu Miha Zajc'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Hırvat ekibi, Sloven oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Dinamo Zagreb'e transfer olmaktan mutlu olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Bu kulübün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Dinamo, zengin bir tarihe ve büyük hedeflere sahip büyük bir kulüp ve bu formayı giymek benim için büyük bir onur. Maksimir'de taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sorumluluk almaya, sıkı çalışmaya ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya hazırım ve en çok Hırvatistan şampiyonluğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Zajc, sarı-lacivertli forması 121 maçta giydi. Bu maçlarda ise 20 gol atıp 7 de asist yaptı.

🗣️ “Presretan sam što sam postao dio ovog kluba. Dinamo je veliki klub s bogatom poviješću i ogromnim ambicijama, i za mene je velika čast nositi ovaj dres. Jedva čekam istrčati pred navijače na Maksimiru. Spreman sam preuzeti odgovornost, raditi naporno i pomoći momčadi u… pic.twitter.com/MTKEwApN0T — GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 4, 2025

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Miha Zajc ile sözleşme feshi için karşılıklı anlaşmaya varılmıştır." denildi.