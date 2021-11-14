Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 10. karşılaşmasında Slovenya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ağırladı.

Stozice Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Slovenya'nın 2-1'ik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Miha Zajc ve 84. dakikada Gnezda Cerin kaydetti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin tek golü ise 89. dakikada Kakoulis'ten geldi.

Bu sonucun ardından Slovenya, puanını 14'e yükseltti ancak Dünya Kupası'na kalamadı.Güney Kıbrıs Rum Kesimi ise 5 puanda kaldı.