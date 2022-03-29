Kulüpten yapılan açıklamada, "Dostumuz ve takım arkadaşımız Van Damme'ın lösemiye karşı uzun süredir verdiği savaşı kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz." denildi.

Evli ve bir çocuk babası olan 28 yaşındaki futbolcu, kansere yakalandığını, 2016'nın haziran ayında girdiği rutin sağlık taramasında öğrenmişti.