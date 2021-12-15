Miguel Crespo’dan derbi yorumu

Fenerbahçe’nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarların gösterdiği desteğin ve sevginin önemine değinen Crespo, “Fenerbahçe’ye gelmek benim için çok büyük bir değişim ve kariyerimde attığım en büyük adımdı. Transferin son günlerinde transferim gerçekleştiği için takımla kamp süreci geçirememiştim ama fiziksel olarak zaten hazırdım. Takım arkadaşlarımla beraber idman yaptıkça, maçlarda süre aldıkça uyum sağlamaya başladım. Artık alıştım ve kendimi daha rahat hissediyorum. Performansım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bu da beni mutlu ediyor. Her maç üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Her gün bir önceki günden daha iyi olmaya çalışıyorum. Bunun yansımalarını da sahada görüyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Fenerbahçe’ye, bu güzel aileye çok büyük aidiyet duyuyorum” şeklinde konuştu.
“HER ZAMAN DESTEK VERSİNLER”
Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan karşılaşmadaki performansının büyük beğeni toplandığının hatırlatılması üzerine 25 yaşındaki futbolcu, “Taraftarımızın desteği ve sevgisi benim için çok önemli. Performansımı takdir etmelerinden dolayı çok mutluyum; ama bir başarı elde edeceksek bunu takım olarak yapacağız. Bütüne baktığımızda bize takım olarak destek vermeleri çok daha elzem. Onların desteği, coşkusu bizi takım olarak yukarı çekiyor. Bizim temel itici gücümüz onların bize olan inancı. Lütfen bu desteği her zaman versinler, bize olan inançlarını korusunlar. Lütfen Fenerbahçe adının geçtiği her yerde onlar pozitif mesajlarıyla kulübümüzün ve bizlerin yanında olsunlar. Benim bu takım için çok çalışıp daha fazlasını yapmam gerektiğine inanıyorum. Onları çok mutlu etmek istiyorum. Onları mutlu etmek için her gün elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. En önemlisi her zaman Fenerbahçe’nin kazanması. Ben de kulübe mümkün olduğu kadar yardım etmek istiyorum” diye konuştu.
"DERBİDE GALİBİYET İSTİYORUZ"
Miguel Crespo, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı da değerlendirerek, “Zor bir maç olacak biliyoruz ama hazırız. Takım olarak aklımızda tek bir düşünce var o da galip gelmek. Birbirimize inanıyor, güveniyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü. Bunu da sahada göstermemiz gerekiyor. Bunu başarmak için sahada her şeyimizi vereceğiz. Bu sezon sahamızda oynayacağımız ilk derbide taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye etmeyi çok istiyoruz. Beşiktaş maçını bir başlangıç alarak ligin ilk devresinde kalan diğer iki maçımızı da kazanmak ve devre arasına puan tablosunda olabileceğimiz en üst noktada olarak girmek istiyoruz. Süre aldığım takdirde yine her zaman olduğu gibi iyi bir performans ortaya koymak için mücadele edip takımıma katkı sağlamak istiyorum” açıklamasını yaptı.
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