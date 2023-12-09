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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Miguel Crespo: Bu sene şampiyonluğu alabileceğimize inanıyoruz - Fenerbahçe Haberleri

        Miguel Crespo: Bu sene şampiyonluğu alabileceğimize inanıyoruz

        Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, bu sezon sonunda şampiyonluk alabileceklerine inandığını söyledi. Portekizli futbolcu, takımın Nordsjaelland maçından sonra iyi bir reaksiyon verdiğini belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:52 Güncelleme: 09.12.2023 - 22:52
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        "Bu sene şampiyonluğu alabileceğimize inanıyoruz"
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertli takımın Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyetten ötürü çok mutlu olduğunu aktaran Crespo, “Çok mutluyum. Hem kendi adıma hem de takımım adına. Harika performans ile adil sonuç olduğunu düşünüyorum. Hedefimize ulaştık” şeklinde konuştu.

        "NORDSJAELLAND MAÇINDAN SONRA EN İYİ ŞEKİLDE REAKSİYON GÖSTERDİK"

        Danimarka deplasmanında Nordsjaelland maçında aldıkları mağlubiyetin ardından iyi bir reaksiyon gösterdiklerinin altını çizen 27 yaşındaki futbolcu, “Bizler kendi kalitemizi biliyoruz. Danimarka bir kazaydı. Bu tarz kazalar büyük takımların başına gelebilir. Önemli olan reaksiyon göstermekti. Bunu da hem Sivasspor hem de Beşiktaş karşısında en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

        "OYNADIĞIM ZAMAN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

        Forma şansı geldiğinde elinden gelenin en iyisini yaptığını aktaran Crespo, “Sezon basında çok süre almıyordum. Gelecek fırsatı bekledim. En iyi şekilde çalıştım. Hem kendime hem çalışmalarıma inanıyorum hem de hocanın bana güvendiğini biliyordum. Fırsatı geldiğinde elimden gelenin en iyisini yaptım. Oynadığımda elimden geleni yapıyorum. Her zaman en önemlisi Fenerbahçe” diye konuştu.

        "BU SENE ŞAMPİYONLUĞU ALABİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

        Şampiyonluk yarışına da değinen Miguel Crespo, "İki takım arasında dengeli bir yarış oluyor. Bu şekilde devam edecek. Galatasaray iyi takım ama kendi kalitemize inanıyoruz, başarabileceklerimizi biliyoruz. Şampiyonluğu bu sene alacağımıza inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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