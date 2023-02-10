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Migros’un 30 yardım tırı bölgeye gitti

Migros, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için çalışmalarına devam ediyor. İlk 24 saat içerisinde yardım tırlarını, akabinde de Migros Sanal Market üzerinden duyarlı vatandaşların yaptıkları bağışları deprem bölgesine ulaştıran Migros, Kızılay koordinasyonunda mağazalarından bedelsiz gıda ve hijyen ürünü dağıtımı yaptı. Migros ayrıca İskenderun ve Kahramanmaraş’a kurduğu 2 seyyar mutfak ile bir günde 13 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Migros’un bölgeye ilettiği tır sayısı 30’a ulaştı. Sanal Market üzerinden duyarlı vatandaşların yaptıkları bağışlarla 30 tır daha hazırlanıyor.

Giriş: 10.02.2023 - 10:56 | Güncelleme: ABONE OL
Migros’un 30 yardım tırı bölgeye gitti
HABERTURK.COM

Migros, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda, bölgedeki dağıtım merkezlerinden acil ihtiyaç malzemelerini taşıyan tırları ilk 24 saat içerisinde yola çıkarmıştı. Migros, T.C. Ticaret Bakanlığı ile T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afet Acil Sosyal Yardım’ın himayesinde başlatılan, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında da ürünleri deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyor. Migros Sanal Market üzerinden vatandaşların özel bağış fiyatlarıyla sipariş verdiği ürünler arasında temel gıda kolisi, bebek ve kadın hijyen ürünleri, ısıtıcı ve fener gibi ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. Siparişlerle birlikte Migros’un bölgeye ilettiği tır sayısı 30’a ulaştı. Sanal Market üzerinden duyarlı vatandaşların yaptığı bağışlarla 30 tır daha hazırlanıyor.

Ayrıca, Kızılay koordinasyonunda İskenderun ve Kahramanmaraş’a 2 seyyar mutfakla sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren Migros, diğer illerde de mutfak kurulması için çalışmalarını hızlandırdı. Kurulan mutfaklardan tek günde 13 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Migros, ayrıca Antakya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve İskenderun’daki mağazalarından gıda ve hijyen ürünlerini depremzedelere bedelsiz olarak dağıttı.

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