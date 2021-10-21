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Migros yeni şirket kurma kararı aldı

Migros online satışlardaki gelişimini hızlandırmak için yeni bir şirket kurma kararı aldı. Firmadan KAP'a yapılan şirketin kuruluş sermayesinin 10 milyon lira olduğu belirtildi

21.10.2021 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
Migros yeni şirket kurma kararı aldı
HABERTURK.COM

Migros, online kanallardaki gelişimini hızlandırmak için 10 milyon TL sermayeli yeni bir şirket kurma kararı aldı.

Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Müşterilerimizin online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen taleplerine daha iyi cevap verebilmek ve Şirketimizin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için, söz konusu iş kollarının ayrı bir şirket yapısı altında geliştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulacak olup, söz konusu şirketin nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi 10.000.000 TL olacaktır."

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