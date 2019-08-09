Migros, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformu Trendyol ile yaptığı iş birliğiyle ilk kez e-ticarette kendi platformu dışında bir kanalı müşterilerine açıyor.

Türkiye’nin 81 ilinde 2 binden fazla mağazası bulunan ve 50 ilde müşterilerine online alışveriş deneyimi sunan Migros ve 25 milyon üyesiyle Türkiye ve MENA Bölgesi’nin hem en büyük hem en hızlı büyüyen e-ticaret platformu Trendyol, e-ticarette market alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor.

İki büyük şirketin iş birliği, Trendyol’un Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu ve Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort’un imzaladığı protokol ile devreye girdi.

Trendyol Pazarlama Direktörü Erdem İnan, bu iş birliğinin günlük portal ziyareti ve arama hacimleriyle beraber yüksek performans sağlayacak bir e-ticaret modelinin öncüsü olduğunun altını çizerek, “Bu iş birliğiyle hedefimiz önümüzdeki 6 ay içerisinde 25 bin çeşit ürünle süpermarket kategorisini geliştirmek. Bu gelişmiş iş ortaklığı sonucunda mevcut 25 milyon Trendyol müşterisinin bir tık uzağında tüm market alışverişi ve ihtiyaçlarını karşılayacağız. Trendyol olarak, hızlı ve kaliteli tedarik anlayışımızı güvenli ödeme yöntemleriyle beraber sürdürerek e-ticaret market kategorisinde de markalaşma yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Migros Ticaret A.Ş. Büyük Mağazacılık, Toptan ve E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın da Trendyol butiği ile ilk kez e-ticarette Migros’un kendi platformu dışında bir kanalı müşterilerine açmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Bartın, “Perakende dünyasında sınırlar ortadan kalktı; tüketici tüm dünyadaki online ve fiziki tüm kanalları yakından takip ediyor. Migros Sanal Market ile Türkiye’nin en eski e-ticaret oyuncusuyuz. Yeni jenerasyonun alışkanlıklarını ve sosyal hayatın dinamiklerini yakından takip ederek, müşteri ihtiyaçlarını önceden saptayarak yeni trendlere hızla entegre oluyoruz. Müşterilerimize, yaşam tarzlarına göre farklı kanallardan ulaşarak ve ihtiyaçlarına hızla cevap vererek farklı alışveriş deneyimleri yaşatmaya çalışıyoruz. Çoklu kanal kullanımına yatırım yaparak fiziksel ile dijitalin entegre olduğu fijital sistemler üzerinden müşterilerimize ürün ve hizmet sunuyoruz. Hız ve kolaylığın öneminin arttığı günümüzde tüm bu kanalları birbirinin rakibi değil tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Perakende sektöründe dijitalleşmenin, müşteriyi tanımak ve daha yakınlaşıp kuvvetli bağlar kurmak, farklı alışveriş deneyimleri sunmak, verimlilik yaratmak, yeni satış kanalları geliştirmek ve entegre pazarlama açısından kritik olduğuna inanıyoruz. 23 yıllık e-ticaret tecrübemizden aldığımız güçle, Migros’un çok kanallı yapısının en yeni üyesi olan Trendyol butiğinde binlerce çeşit ürünümüzü sunmaya başladık. Yakın zamanda Trendyol ile daha farklı iş birliği modelleri geliştirmeyi de planlıyoruz” dedi.

100 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞE ÜCRETSİZ KARGO

Trendyol Migros butiğinde en fazla aranan ürünlerin başında çamaşır deterjanı gelirken, müşteriler en fazla deterjan ve kuru gıda siparişi veriyor. Trendyol Migros butiğinden alışveriş yapan kullanıcılara 100TL ve üzeri alışverişlerinde ücretsiz kargo imkanı sunuluyor. Migros yakın zamanda bu butik üzerindeki ürün yelpazesini hızla genişleterek tüketicinin hayatını kolaylaştıracak yenilikleri hayata geçirilmeye hazırlanıyor.