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66 mağazası kullanılamaz hale geldi

Migros deprem bölgesinde bulunan 228 mağazasının 66'sının kullanılmaz hale geldiğini bildirdi

Giriş: 15.02.2023 - 11:17 | Güncelleme: ABONE OL
Migros'un 66 mağazası kullanılamaz hale geldi
66 mağazası kullanılamaz hale geldi
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HABERTURK.COM

Migros Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketine ilişkin hasar raporunu açıkladı.

Firmadan KAP'a yollanan bildirimde 22 Migros çalışanının yaşamını yitirdiği belirtildi. Migros 10 ilde tamamı kiralık ve sigortalı olan 228 mağazası bulunduğunu ve mevcut durumda bunların 66'sının kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

20 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Firma bunun yanında yardım çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Deprem günü sabahı, hızlı bir refleksle 12 acil yardım tırımız Kızılay koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra, ilgili bakanlıklarca başlatılan "Deprem Yardımlaşma Seferberliği"ne katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda, Migros Sanal Market üzerinden yardım yapılmasına imkan veren uygulamanın hızla devreye alınmasıyla, müşterilerimiz tarafından verilen yardım siparişleri AFAD'ın koordinasyonunda, herhangi bir ticari amaç olmaksızın deprem bölgelerine ulaştırılmaktadır. Şu ana dek toplam 45 tır dolusu yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş olup, ayrıca 15 yardım tırı da AFAD'ın koordinasyonunda ihtiyaç planlaması yapılarak peyderpey bölgeye ulaştırılmaktadır. Bunun yanı sıra, İskenderun ve Kahramanmaraş'ta Kızılay koordinasyonunda bugüne kadar 20 bine yakın kişiye Şirketimiz tarafından sıcak yemek servisi yapılmıştır."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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