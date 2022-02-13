Migros'tan, kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama yapıldı. Son zamanlarda gerek Esenyurt Dağıtım Merkezi'ndeki iddialar gerekse de mağazada çalışan bir işçiye ilişkin gerçek dışı paylaşımlarla kamuoyunun yanlış yönlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugün yayılmaya uğraşılan asılsız haberler de bir kez daha göstermiştir ki, Migros, maksatlı olarak kötü niyetli bir sürecin tarafı yapılmaya çalışılmaktadır. Us Grup tarafından olay titizlikle incelenmiş ve açıklama yapılmıştır. Bahsi geçen çalışan, temizlik elemanı olarak Merter mağazamızda çalışmaya devam etmekte olup daha önce kendisi tarafından yapıldığı belirtilen açıklamanın tamamen başkaları tarafından yönlendirilerek yazıldığını, paylaşımların kendi iradesi dışında yapıldığını ifade etmiştir.
Biz 55 bin çalışanımızla hizmet odağımızdan en ufak taviz vermeden tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi, temel değerlerimiz olarak benimsediğimiz şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve adillik ilkeleri ışığında sürdürüyoruz. 68 yıldır hizmet verdiğimiz halkımızın bu ve benzeri toplumsal huzursuzluk yaratacak senaryolara itibar etmemesini içtenlikle rica ederiz."
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