Migros, meyve ve sebze ürünlerinin tüm tedarik süreçlerine şeffaf bir şekilde erişme imkânı sunan blockchain teknolojisini devreye aldı. Firmadan yapılan açıklamaya göre müşteriler, 750’den fazla meyve ve sebzenin raflara gelene kadar geçen tüm sürecine ürünlerde yer alan MB (MigrosBlockchain) logosunu Migros Mobil Uygulaması’na okutarak ulaşabiliyor.
Migros’un, Microsoft ve Obase işbirliğiyle hayata geçirdiği blockchain altyapısı ile meyve ve sebze ürünleri, merkezi olmayan ve şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir block veri kayıt sistemine ekleniyor. Kayıt olan verilerin değiştirilmesine ve geriye dönük işlem yapılmasına olanak vermeyen sistem, güvenilir veriye ulaşabilme imkanı sunuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, “Tüketim alışkanlıklarının ve beklentilerin değiştiği günümüzde, teknoloji ve dijitalleşme perakende sektörünün önemli bir parçası haline geldi. Bu kapsamda perakende sektöründe bir ilk olarak, blockchain uygulaması Migros’ta devreye girdi. Sektöre yön verecek bu öncü uygulamamız, meyve ve sebze ürünlerine dair bilgiler değiştirilemez bir şekilde kayıt altına alıyor. Böylece tedarik süreçlerine şeffaf bir şekilde erişim imkanı sunuyor. Blockchain ile Meyve Sebze Şeffaflık Projesi”ni öncelikle çalışanlarımızla test ettik ve ardından projeyi müşterilerimizin kullanımına sunduk. Müşterilerimiz, “MB” logolu ürünlerimizin tarladan mağazaya kadar olan yolculuğuna Migros Mobil uygulamasındaki Blockchain menüsünden kolaylıkla ulaşabiliyorlar” dedi.
'YATIRIMLAR DEVAM EDECEK'
Aynı zamanda, dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticilerinin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum’un Perakende Başkanlığını üstlenen Tort sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gıda güvenliği ile ürün bilgilerinin şeffaflığı ve tutarlılığı konuları global arenada da sektörümüzün en önemli konuları arasında yer alıyor. Bunun gibi, ortak değer yaratılabilecek konularda Consumer Goods Forum çatısı altında kurulan koalisyonlarda perakendeci ve üretici üreticisi şirketler bir araya gelerek çözümler geliştiriyor. Uçtan uca değer zincirinde ürün verilerinin standartlaştırılması alanında üzerinde çalışılan dijital sistemlerden biri de blockchain teknolojisi. Sürdürülebilir tarımın desteklenmesi odağımızla bu uygulamayı ülkemizde ilk olarak meyve – sebze alanında hayata geçirmek istedik. Sisteme dahil edilen ürün çeşidi ve kapsamı ile dünyadaki uygulamalar arasında öne çıkan projemiz aynı zamanda müşterilerimize en kaliteli ve güvenilir ürün ve hizmet sunma taahhüdümüzün de yansıması. Geleceğin perakendesine yön veren projelerimiz ve dijital alana yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz.”
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