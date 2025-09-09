Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.584,90 %1,30
        DOLAR 41,2756 %0,09
        EURO 48,4602 %-0,20
        GRAM ALTIN 4.842,89 %0,41
        FAİZ 41,00 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 54,59 %-0,47
        BITCOIN 112.640,00 %0,58
        GBP/TRY 55,9308 %0,13
        EUR/USD 1,1731 %-0,27
        BRENT 66,61 %0,89
        ÇEYREK ALTIN 7.918,12 %0,41
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Migros'ta balık sezonu açıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Migros'ta balık sezonu açıldı

        Migros, balık av sezonunun açılmasıyla birlikte operasyonlarına hız verdi. Migros'un yıl sonuna kadar 15 bin ton balığı müşterileri ile buluşturacağı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 15:52 Güncelleme: 09.09.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Migros'ta balık sezonu açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Migros, av sezonunun açılmasıyla birlikte deniz ürünlerini müşterilerine ulaştırmaya başladı. Mağazaları ve online kanallarından yıl sonuna kadar 15 bin ton balık satışı gerçekleştireceği belirtilen Migros'un 193 ayrı kalite kontrol kriterine tabi tuttuğu balıkları, ağır metal ve mikrobiyolojik kontrol olmak üzere çok sayıda analizden geçirdikten sonra tüketiciye ulaştırdığı kaydedildi.

        Yerel üreticilere sağladıkları alım garantisi ile küçük balıkçılar ve kooperatiflere destek verdiklerini belirten Migros Taze Ürünler Pazarlama Direktörü İbrahim Sözen, “Ülkemizdeki balık tüketimini artırmak için balığın tutulduğu her noktaya ulaşıyoruz. Balığı doğrudan tekneden, halden ve üreticiden alıyoruz. Küçük balıkçıları ve kooperatifleri alım garantisi ile destekliyoruz. İleri izlenilebilirlik teknolojileriyle güvenilir balığı sofralara getiriyoruz. Türkiye’nin en geniş balık ağını örüyoruz. Geçtiğimiz sezon bazı aylarda en çok balık satışını Iğdır, Van ve Mardin’de yaptık” dedi.

        Sözen, “Sürdürülebilir balıkçılık yöntemlerini desteklemek ve tüketicilere güvenilir ürün sağlamak için yetiştiriciliği yapılan balıkların İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifika sürecine dahil edilmesine katkıda bulunuyoruz. Geçen yıl Global G.A.P., ITU ve ASC gibi sürdürülebilir su ürünleri sertifikasına sahip 7.700 ton su ürününün satışını gerçekleştirdik. 2026 yılında satışımızdaki çiftlik balıklarının (çipura-levrek grubu) %100’ünün İTU sertifikalı olması hedefimiz mevcut” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Havaalanına bikiniyle geldi
        Havaalanına bikiniyle geldi
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Habertürk Anasayfa