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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Migros'a TÜYİD'den üç ödül - İş-Yaşam Haberleri

        Migros'a TÜYİD'den üç ödül

        Migros, TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği'nin "Yatırımcı İlişkileri ile Fark Yaratmak" temalı 2024 Yılı Zirvesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde üç farklı kategoride ödüle layık görüldü. Yatırımcı ilişkilerindeki şeffaf ve sürdürülebilir uygulamalarıyla liderler arasında yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 12:56 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:56
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        Migros'a TÜYİD'den üç ödül
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        Migros, TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği tarafından Yatırımcı İlişkileri alanındaki en iyi uygulamaların ödüllendirildiği Yatırımcı İlişkileri Zirvesi’nde farklı kategorilerde ödüller aldı.

        Bu yıl “Yatırımcı İlişkileri ile Fark Yaratmak” temalı zirvede, Migros üç farklı kategoride derece elde etti.

        Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile Bloomberg verileri kullanılarak elde edilen değerlendirmeye göre küçük/orta piyasa değerine sahip şirketler arasında Migros Ticaret A.Ş.;

        • “Kurumsal Yatırımcı Tabanında En Yüksek Ülke Sayısına Sahip Şirket” kategorisinde birincilik,

        • “Halka Açık Kısımda En Yüksek Kurumsal Yatırımcı Oranına Sahip Şirket” kategorisinde ikincilik,

        • “Halka Açık Kısımda En Yüksek Sürdürülebilirlik Fonu Oranına Sahip Şirket” kategorisinde üçüncülük ödüllerine layık görüldü.

        Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi ve CFO Ferit Cem Doğan, "Migros, çalışanları, tedarikçileri, paydaşları ve yatırımcıları ile çok büyük bir ekosistem. Yatırımcı ilişkileri alanında yürüttüğümüz şeffaf ve sürdürülebilir iletişim stratejilerimizle, yatırımcılarımız bize güven duyuyor. Yatırımcı tabanımızda birçok ülkeden yatırımcıya sahip olmamız, büyüme ve değer yaratma hedeflerimizi global yatırımcıların da takdir ettiğini ortaya koyuyor. Sürdürülebilirlik anlayışımız, iş modelimizin tam merkezinde. En Yüksek Sürdürülebilirlik Fonu Oranına sahip şirketler arasında yer almamız, bu konudaki hassasiyetimizin yatırımcılar tarafında da karşılık bulduğunu gösteriyor" dedi.

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