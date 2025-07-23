Migros “2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı”nı yerel kooperatiflerle kutladı

Migros, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen “2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı” kapsamında yerel kooperatifleri bir araya getirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerel kooperatifler stant açarak ürünlerini sergiledi. Stantları ziyaret edenler, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen özgün tatları yakından tanıma imkânı buldu.

Ekinliğe katılan Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü temsilcileri, açılan stantları ziyaret etti ve üreticilerden bilgi aldı.

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“KOOPERATİFÇİLİK KÜLTÜRÜ EKONOMİK KALKINMANIN VE SOSYAL DAYANIŞMANIN TEMELİ”

Yerel üretimin güçlenmesi, milli ekonominin kalkınmasına verilen her katkının ekonomimiz için olduğu kadar sosyal refah adına da önem taşıdığına dikkat çeken Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, “Kooperatifçilik kültürü ekonomik kalkınmanın ve sosyal dayanışmanın temeli. Yerel üretimin güçlendirilmesi ve kayıtlı ekonominin desteklenmesi açısından kooperatiflerin organize perakendeyle kurduğu bağ son derece kıymetli. Migros olarak, kooperatiflerle kurduğumuz iş birlikleri sayesinde onların pazara erişimini kolaylaştırıyor, kalite kriterlerini geliştirerek doğru ve sürdürülebilir üretim yapmalarına destek oluyoruz. Diğer yandan bu iş birlikleri sadece ekonomik kalkınmaya değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmaya da güçlü bir katkı sunuyor. 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı çerçevesinde düzenlediğimiz bu özel buluşma, üreticilerle tüketicileri bir araya getirerek, yerel değerlerin daha geniş kitlelerle paylaşılmasına vesile oldu” dedi.

75 KOOPERATİF İLE İŞ BİRLİĞİ Migros, sürdürülebilir tarım ve yerelleşme vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla Türkiye genelinde 75 kooperatifle iş birliği yapıyor. Kooperatifler ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarında satışa sunarak, yerel kalkınmanın güçlenmesine katkı sağlıyor. Kayseri yerli yeşil mercimeği, Niğde patatesi, AB coğrafi işaretli Bingöl Balı gibi ürünlerin üretimini desteklediği projelerle yerel tarımın sürdürülebilirliğini önceliklendiriyor. Macrocenter mağazalarında yer verilen “Dayanışma Köşesi” ile afet bölgelerindeki üreticilerin ürünlerini müşterilerle buluşturuluyor. Aile Kulüpleri çatısı altında verilen Millî Eğitim Bakanlığı onaylı tarım eğitimleri, üreticilere teknik bilgi sağlıyor. KAGİDER ve Ticaret Bakanlığı iş birlikleriyle yürütülen eğitim ve mentorluk programları sayesinde yüzlerce girişimciye pazara erişim ve sürdürülebilir kalkınma desteği sunuyor. 5M Ankara Migros Mağazasında Gerçekleşen Etkinliğe Katılan Kooperatifler S. Akkaya Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

S. Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

S. Güney Adana Kadın Girişimciler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

S Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

S. Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

S. Tarımda Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

S. Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi

S. Düziçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

S. Soma Kadın Atölyesi El Sanatları Gıda Üretim ve Pazarlama Kooperatifi

Eceköy Biga Kadın Kooperatifi