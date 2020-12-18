Migren 50 yaş altı kadınlarda birinci engellilik nedeni

AA

Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, Dünya Hastalık Değerlendirme Raporunun 204 ülkede, 369 farklı hastalık üzerinde engellilik durumunu incelediğini belirterek, migrenin 50 yaş altı kadınlarda birinci derecede engellilik nedeni olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Uludüz, migrenin sıklığı ve şiddetli olmasıyla en çok sıkıntı oluşturan nörolojik tablo olduğunu ifade ederek, kadınların yüzde 24'ünü erkeklerin ise yüzde 8'ini etkilediğini dile getirdi.

Baş ağrısı ve ilgili ağrı türleri üzerine araştırmaları içeren "J of Headache and Pain" dergisinde yayınlanan araştırmaya Türkiye'den katılan Prof. Dr. Derya Uludüz, araştırma sonuçlarını değerlendirdi.

Dünya Hastalık Değerlendirme Raporu'nun verilerini paylaşan Uludüz, "Rapor kapsamında 204 ülkede, 369 farklı hastalık üzerinde engellilik durumu incelendi. Yaklaşık 3,5 milyon katılımcı ile gerçekleştirilen araştırma sonucunda her dört kadından birinde görülen migrenin en yaygın engellilik nedeni olduğu ortaya çıktı. Buna göre migren en yaygın ikinci, 50 yaş altı kadınlarda ise birinci engellilik nedeni" şeklinde konuştu.

Uludüz, migrenin özellikle genç kadınlarda oluşturduğu iş gücü kaybı, sosyal aktivitelerde, aile ve arkadaş ilişkilerinde etkilenmeyle en büyük özürlülük nedeni olduğunu vurguladı.

"BAŞ AĞRISI ŞİKAYETİ OLANLARIN YÜZDE 88.4'Ü MİGREN HASTASI"

Yapılan araştırmaya göre 2019 yılında 46,6 milyon insanın dünya genelinde başağrısı nedeniyle işine gidemediği dile getiren Prof. Dr. Uludüz, toplam maluliyetin yüzde 5,4'ünün baş ağrısı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Uludüz, araştırma hakkında şu bilgileri verdi: "Araştırmada gördük ki baş ağrısı şikayeti olan ve bu nedenle maluliyet yaşayanların yüzde 88,4'ü migren hastasıydı. Baş ağrısı problemi erken maluliyet nedenleri içinde her iki cinsiyet de ele alınarak değerlendirildiğinde 3'üncü sırada görülüyor. 2'nci sırada ise depresif bozukluklar, 1'inci sırada ise bel ağrısı yer alıyor.

Özürlülüğe neden olan baş ağrısı yaşayanlarda migren ve gerilim tipi baş ağrısı ön planda idi. Çünkü bu iki tip baş ağrısı oldukça sık görülüyor ve kişiler çok fazla ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Migren için hala kesin bir tedavi bulunmasa da semptomları etkili şekilde tedavi edebiliyoruz. Ancak insanların hala üretken olduğu ve çalışması gerektiği yaşlarda olmasına rağmen erken maluliyetine neden olan bu hastalık ciddiye alınmalı."