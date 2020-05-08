Midyat’ta doğalgaz çalışmaları yeniden başladı - MARDİN

AA

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu, doğalgaz çalışmalarına yeniden başlandığını belirterek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından, Midyat ve Estel kesimi için 45 kilometrelik bir yatırım planlandığını aktardı.Kutlu, “İnşallah kısa bir sürede bütün Midyat'ı doğalgaz ağıyla bağlayacağız. Doğalgaz ile gözle görülür bir şekilde hava kirliliğinde azalma oldu. Kömür küllerinin çevreyi kirletmesi nispeten engellendi. Hedefimiz her tarafı doğalgaz ile çevirmek." dedi.Akmercan Doğalgaz Mardin Bölge Müdürü Abdurrahman Tuncer ise, alt yapı yatırımlarına başladıklarını aktardı.Tuncer, bu yıl ilçede 45 kilometrelik doğalgaz altyapısı kuracaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"Bu 45 kilometrelik hattın maliyeti 5,5 milyon lira. Toplamda 15,5 milyon lira bu yıl sonunda yatırım maliyetine ulaşacağız. İnşallah bununla birlikte bu yıl sonunda toplamda 7 bin aboneye ulaşacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kazasız belasız bu yatırımı tamamlarız. Vatandaşlara çevreci ve ekonomik bir yatırım olan doğalgazı kullanmalarını tavisey ediyoruz."