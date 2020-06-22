Midyat'ta şehit babalarına, Babalar Günü ziyareti - MARDİN

AA

Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar beraberinde Belediye Başkanı Veysi Şahin, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal ile Babalar Günü dolayısıyla ilçedeki şehitlerin baba ocağına gitti.Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Kaymakam Dündar, Babalar Günü vesileyle şehit babalarının evlerini ziyaret ettiklerini belirterek, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın selamlarını ilettiklerini söyledi.Kaymakam Dündar, şöyle konuştu:"Bu vatan şehit kanlarıyla sulandı. Bu vefakar ve cefakar babalar bu aziz evlatlarını yetiştirip vatan uğruna feda etmeleri ile vatan korunabildi İnşallah biz de o şehitlerimizin şefaati ile kurtuluşa ereceğiz. Tekrar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Onları yetiştiren bu fedakar ve cefakar babalardan Allah razı olsun. Allah babalarımızı başımızdan eksik etmesin."